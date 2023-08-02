На волне позитива: чем порадует «Фонтанка SUP», кроме карнавала

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На карнавале «Фонтанка SUP» жизнь будет кипеть не только на воде, но и на суше: организаторы и партнеры праздника подготовили множество развлечений, конкурсов и прочих активностей в фестивальном городке — так, чтобы каждая минута была насыщена позитивом.



Фестивальный городок «Фонтанка SUP» развернется между Марсовым полем и Мойкой от Садовой улицы до Царицынского проезда. Здесь будет не только регистрация и спуск сапов с участниками карнавала на воду, но и множество интересных точек, где можно найти применение своим талантам, выиграть призы и просто хорошо провести время. Откроется он уже в 7 утра — задолго до старта заплыва!



Улыбайтесь, вас снимают! «Фонтанка SUP» — мероприятие настолько яркое и красочное, что нужно обязательно сделать как можно больше фотографий, чтобы потом с улыбкой вспоминать этот день. В фестивальном городке об этом позаботились — здесь будет сразу несколько фотозон, в каждой из которых можно будет создать свой неповторимый образ. Главная фотозона, конечно, у организатора праздника — «Фонтанки.ру». Здесь на стильном фоне вы сможете сделать снимки в карнавальных костюмах — и сразу же отправить их для участия в фотоконкурсе на лучший костюм. Это касается как участников, так и зрителей фестиваля. На фестивале всех также будет приветствовать символ «Фонтанки» — веселый Чижик, который будет гулять по городку, заряжать энергией и фотографироваться со всеми желающими.



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В центре фотозоны холдинга «РСТИ» — яркий пляж-мобиль, который может «довезти» участников фестиваля к жилому комплексу «Лайнеръ» на Октябрьской набережной. «Лайнеръ» — это круиз к квартире вашей мечты с живописными видами на Неву и новые кварталы Санкт-Петербурга. Композицию фотозоны дополняет веселый персонаж — пес корги, который всегда готов отправиться с друзьями в увлекательное путешествие.



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Фотозоны будут у холдинга Setl Group — официального командного партнера фестиваля — и у эко-бренда SEPTIVIT.



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В креативном пространстве команды сап-серферов «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля — участники и болельщики смогут отдохнуть, переждать дождь или зной под крышей, зарядить свои телефоны и попробовать свои силы на настоящем сапе в фотозоне.

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Сфотографироваться можно будет не только в фотозонах — по территории городка весь день будут гулять талисманы Группы «Эталон» — рыжие коты, с которыми можно будет сфотографироваться. Эти котики воды не боятся, и один из них поплывет вместе с участниками фестиваля по рекам и каналам. Игрушки в виде рыжих котов и подушек с мордочками также получат победители конкурса «Музыкальный сап» — партнером этой номинации является Группа «Эталон» и финалистки конкурса «Мисс SUP».



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Много активностей обещает и торговая сеть магазинов «Дикси». «В этом году мы безмерно рады стать генеральным партнером спортивной гонки в рамках такого масштабного и феерического события в жизни города Санкт-Петербург. Уже 5 августа команда «ДИКСИ» вместе со всеми отправится в красочный заплыв на сапах, который, уверены, запомнится надолго. Ждем встречи с вами на набережной реки Мойки и приглашаем посетить нашу зону фестивального городка, там мы подготовили для вас много всего интересного!», — заявили в компании.

Торговая сеть «Перекрёсток» устроит развлечение для младших посетителей «Фонтанки SUP» — в семейной зоне можно будет повеселиться, сделать аквагрим и съесть что-нибудь вкусное.

Зрители и участники «Фонтанка SUP» смогут отдохнуть в лаунж зоне обоев и товаров для дома компании VICTORIA STENOVA — официального партнера фестиваля.

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С пользой для дела От приятного — к полезному и непосредственно связанному с мероприятием.

Выходить на заплыв лучше, оставив все ценные вещи на берегу. Поможет уберечь все до конца мероприятия партнер системы хранения — склад индивидуального хранения PROSTOR. Для участников фестиваля команда PROSTOR будет организовывать места для хранения вещей, а также примет активное участие в заплыве по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Кроме того, вы сможете ознакомиться с экспобоксом для хранения вещей, который будет представлен на территории стартового городка.



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Еще не успели обзавестись собственной сап-доской или ищете новую? На стенде AIRFORCE&USM можно будет увидеть уникальный российский карбоновый сап Air Board, новые технологичные серфы от компании USM, а также проверить свои силы и отточить технику на тренажере для САП-серфинга.



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Производитель товаров и техники для активного отдыха компания Gladiator представит свою продукцию, проведет онлайн-конкурсы, где разыграет среди участников сап-доску. Здесь также можно будет подкачать свой сап.

В зоне SUPFORFUN разместится автодом, вокруг которого расположатся доски и аксессуары, которые можно будет подробно рассмотреть. Здесь можно будет накачать сапы электронасосами или даже купить электронасос. Не обойдется и без призов — наиболее отличившиеся участники карнавала получат сап-доски.



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Путешествовать по рекам и каналам в этот день будут не только люди — участниками конкурса «Ценный пассажир» станут и лучшие друзья человека. А на берегу всех усатых, полосатых, хвостатых сапсерферов и их владельцев ждут подарки и активности от сети «Четыре Лапы»: бесплатные консультации ветеринарного врача, бесплатные процедуры грумера: стрижка когтей, чистка ушей, временное тату, участие в беспроигрышной лотерее, аквагрим для юных участников и их родителей, моментальные фото на память в фотобудке. Здесь питомцы смогут пройти полосу препятствий в зоне аджилити в сопровождении кинолога, а затем — отдохнуть в релакс-зоне на удобных шезлонгах.

Этот день будет щедрым на розыгрыши. Так, страховая группа «Капитал-Полис» запланировала провести на «Фонтанка SUP» лотерею с большим призовым фондом полезных для здоровья гаджетов и не только. Главный приз — фитнес-браслет, который поможет следить за здоровьем, а также подарочный сертификат в медицинские центры «Капитал-Полис» и «Невская клиника». Кроме того, каждый участник фестиваля сможет украсить свой сап фирменными шарами «Капитал-Полис».



В зоне эко-бренда SEPTIVIT можно будет добавить яркости своему образу и нарисовать аквагрим, а также принять участие в розыгрыше продукции компании — экологичной бытовой химии.

Бренд G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть» станет движущей силой «Фонтанка SUP». В стартовом городке и на SUP-стопе наши партнеры приготовили для спортсменов 4 тысячи бутылок воды и 2 тысячи энергетических батончиков, которые помогут быстро — и вкусно — восполнить силы.

Водная феерия На воде — помимо самого заплыва в карнавальных костюмах — также будет происходить много всего интересного. Впервые на «Фонтанка SUP» пройдет благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки», которую организует партнер фестиваля компания «Газпром нефть» и благотворительный фонд «Антон тут рядом». Вдоль Крюкова канала по ходу трассы будут расставлены сенсорные маяки, напоминающие по форме оранжевые островки — к ним надо будет прикоснуться в знак поддержки тех, кто не может принять участие в фестивале из-за особенностей здоровья.



«Для нас очень важно информировать о проблемах людей с аутизмом, потому что до сих пор они остаются невидимыми для общества, — рассказала Евгения Петельчук, директор по развитию фонда «Антон тут рядом». — Мы приготовили необычную акцию, которая поможет узнать об их проблемах и поддержать в удобной и простой форме. Во время заплыва участники смогут прикоснуться к маякам добра и передать частичку тепла и любви в наш фонд. Каждый такой жест поддержки «Газпром нефть» превратит в благотворительный взнос, который поможет сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее».

Весь путь участников пройдет под веселую музыку. С 11 часов и до окончания прохождения карнавальной колонны музыканты-резиденты Джаз-клуба Игоря Бутмана — Ансамбль Юлии Михайловской и Stankov Jazz Band будут импровизировать на Львином и Сенном мостах.

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Коллективы музыкантов будут встречать сапсерферов на Горсткином, Красноармейском и Итальянском мостах. На Тройном мосту добавят бодрости барабанщицы, на Красногвардейском — кавер-группа.



На Крюковом канале появится музыкальная станция «Газпром нефти». На спуске к воде выступят джазовые коллективы Bit Juice и NC Brass, которые добавят карнавального драйва и организуют вдоль набережной танцевальный флешмоб с участием зрителей.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Закроется фестивальный городок в 17:00, и мы надеемся, что 10 часов будет достаточно, чтобы успеть поучаствовать во всех активностях 8-го карнавала «Фонтанка SUP».

