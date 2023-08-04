Путин подписал закон о разовом налоговом взносе в бюджет. Крупные компании заплатят 10% от сверхприбыли

Под сбор попадают компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-й и 2022 год превысила 1 миллиард рублей. Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы. Так власти планируют собрать в бюджет около 300 миллиардов рублей.

Закон вступит в силу с января следующего года, а взнос должен быть уплачен не позднее 28 февраля 2024 года.



Правительство обсуждало единоразовый сбор с крупного бизнеса в бюджет еще с февраля. Тогда власти подчеркнули, что ставку налога на прибыль повышать не планируют — с такой альтернативой тогда выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. В итоге для восполнения дефицита в бюджете остановились всё же на однократном налоговом взносе.

