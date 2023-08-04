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    Путин подписал закон о разовом налоговом взносе в бюджет. Крупные компании заплатят 10% от сверхприбыли

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    Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. 4 августа документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Под сбор попадают компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-й и 2022 год превысила 1 миллиард рублей. Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы. Так власти планируют собрать в бюджет около 300 миллиардов рублей.

    Закон вступит в силу с января следующего года, а взнос должен быть уплачен не позднее 28 февраля 2024 года.

    Правительство обсуждало единоразовый сбор с крупного бизнеса в бюджет еще с февраля. Тогда власти подчеркнули, что ставку налога на прибыль повышать не планируют — с такой альтернативой тогда выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. В итоге для восполнения дефицита в бюджете остановились всё же на однократном налоговом взносе.

    «Фонтанка» уже писала о том, каких компаний в Петербурге может коснуться сбор. Потенциально под разовый налог могут попасть 145 компаний, которые, согласно их отчетности, и без того заплатили в бюджет 92,8 миллиарда рублей налога на прибыль по итогам 2021 года.

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