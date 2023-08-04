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    Москвичку, протестовавшую против реновации на дереве с арбалетом, отправили лечиться

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    Бабушкинский райсуд Москвы отправил на принудительное лечение Ольгу Кузьмину, которая с арбалетом в руках забралась на дерево, выражая несогласие с реновацией. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Под домашний арест Кузьмину отправили в августе 2021-го. После инцидента в Бабушкинском парке было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    Как рассказывала «Фонтанка», Кузьмина привязала себя к дереву на 20-метровой высоте и грозила арбалетом – протестовала против стройки и вырубки деревьев рядом с ее домом.

    Реновация в МосквеАрбалет
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