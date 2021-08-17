Суд отправил под домашний арест москвичку, протестовавшую против реновации с арбалетом в руках

Бабушкинский районный суд Москвы избрал Ольге Кузьминой меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее жительница столицы забралась на дерево в Бабушкинском парке и с арбалетом в руках протестовала против реновации.



Как сообщили в пресс-службе московских судов, девушку подозревают в преступлении, предусмотренном 213-й статьей УК РФ (хулиганство). Горожанка будет находиться в пределах места проживания до 9 октября 2021 года.

О том, что в отношении москвички возбудили уголовное дело, стало известно 11 августа. Двумя днями ранее гражданка забралась на дерево в Бабушкинском парке. Так она выражала свое несогласие со строительством дома в Янтарном проезде в рамках реновации.