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Суд отправил под домашний арест москвичку, протестовавшую против реновации с арбалетом в руках

Бабушкинский районный суд Москвы избрал Ольге Кузьминой меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее жительница столицы забралась на дерево в Бабушкинском парке и с арбалетом в руках протестовала против реновации.

Как сообщили в пресс-службе московских судов, девушку подозревают в преступлении, предусмотренном 213-й статьей УК РФ (хулиганство). Горожанка будет находиться в пределах места проживания до 9 октября 2021 года.

О том, что в отношении москвички возбудили уголовное дело, стало известно 11 августа. Двумя днями ранее гражданка забралась на дерево в Бабушкинском парке. Так она выражала свое несогласие со строительством дома в Янтарном проезде в рамках реновации.

10 августа Кузьмину арестовали на шесть суток по административному делу о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. У нее дома провели обыск, были изъяты техника и все электронные носители. По версии следствия, девушка действовала якобы не одна, а «вступила в преступный сговор с неустановленными лицами».

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Комментарии (1)

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Прикольно, можно просто взять и закрыть тех, кто не согласен
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