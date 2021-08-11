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Против москвички, с арбалетом в руках протестовавшей против реновации, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) возбуждено в отношении жительницы Москвы Ольги Кузьминой. Об этом 11 августа пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката девушки Катерину Тертухину.

Причиной стала акция, которую Кузьмина провела в Москве 9 августа. Как писала «Фонтанка», она забралась на дерево в Бабушкинском парке и протестовала против строительства дома в Янтарном проезде в рамках реновации.

10 августа Кузьмину арестовали на 6 суток по административному делу о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. У нее дома прошел обыск, были изъяты техника и все электронные носители. По версии следствия, девушка действовала якобы не одна, а «вступила в преступный сговор с неустановленными лицами».

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Комментарии (6)

Als
И тем, кто возбуждал эту фигню, и возбуждение санкционировал - не стыдно приходить домой и смотреть в глаза домашним: герои же. И что интересно - и домашним за них не стыдно.
magellan
А зачем обыск,если административка?
hyperborean
"вступила в преступный сговор с неустановленными лицами"
надо полагать, неустановленные лица никогда не будут установлены. Потому что их в природе не существует. Зато отдел УМВД на халяву разжился техникой.
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