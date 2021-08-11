Против москвички, с арбалетом в руках протестовавшей против реновации, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) возбуждено в отношении жительницы Москвы Ольги Кузьминой. Об этом 11 августа пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката девушки Катерину Тертухину.



Причиной стала акция, которую Кузьмина провела в Москве 9 августа. Как писала «Фонтанка», она забралась на дерево в Бабушкинском парке и протестовала против строительства дома в Янтарном проезде в рамках реновации.



10 августа Кузьмину арестовали на 6 суток по административному делу о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. У нее дома прошел обыск, были изъяты техника и все электронные носители. По версии следствия, девушка действовала якобы не одна, а «вступила в преступный сговор с неустановленными лицами».

