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Привязавшую себя к дереву девушку с арбалетом в Москве сняли полицейские со щитами и в бронежилетах

Полицейские задержали москвичку Ольгу Кузьмину, которая привязала себя к дереву на 20-метровой высоте в Бабушкинском парке в знак протеста против стройки по программе реновации и грозила оттуда арбалетом.

Как сообщает «ОВД-Инфо» 9 августа, девушка провела на дереве около 10 часов. В конце концов, по пожарной лестнице её снимали полицейские в бронежилетах и шлемах, также они на всякий случай вооружились щитами. В какой отдел полиции увезли активистку, пока не ясно.

На акцию девушку толкнула стройка по адресу Янтарная улица, 15 вблизи её дома.

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Комментарии (7)

266186220
Живу недалеко. По всему району идет точечная реновационная застройка башнями, грохот стоит и в будни, и в выходные. При этом огромную территорию бывшей промзоны между Медведково и Отрадное отдали под застройку коммерческой недвижимостью. Митинги жителей близлежащих домов ничего не дали, власть всех послала лесом....
Boris_93*1
Надеюсь девушку проконсультировали перед "акцией" и арбалет имеет какой-нть разрешительный документ в виде сертификата соответствия , самым правильным было-бы не иметь с собой стрел и не давать никаких показаний без адвоката :) Алчные "уплотнители " довели девушку с высокой социальной ответственностью :)
AlBerkut
Так вот ты какая, женщина-кошка😂😂😂
Забралась на дерево сама, и мяу, мяу 😂😂😂
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