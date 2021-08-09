Полицейские задержали москвичку Ольгу Кузьмину, которая привязала себя к дереву на 20-метровой высоте в Бабушкинском парке в знак протеста против стройки по программе реновации и грозила оттуда арбалетом.



Как сообщает «ОВД-Инфо» 9 августа, девушка провела на дереве около 10 часов. В конце концов, по пожарной лестнице её снимали полицейские в бронежилетах и шлемах, также они на всякий случай вооружились щитами. В какой отдел полиции увезли активистку, пока не ясно.