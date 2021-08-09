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В парке Москвы девушка с арбалетом привязала себя к верхушке дерева. На поступок ее толкнула программа реновации

В Бабушкинском парке Москвы девушка забралась на дерево с арбалетом

В Бабушкинском парке Москвы девушка забралась на верхушку дерева с арбалетом. Спускаться с веток она отказывалась, несмотря на уговоры прохожих, спасателей и полиции.

Информация об инциденте появилась в Instagram-аккаунте районной группы 9 августа. Очевидцы рассказали, что изначально предлагалось спилить дерево, чтобы снять эксцентричную горожанку, позже от этой идеи отказались.

«Рубить не стали, зато подогнали пожарные машины, чтобы ее снять. Не переживайте, она привязала себя ремнем к стволу и сама не упадет», — гласит одна из опубликованных в социальной сети записей.

В Telegram-канале «Подъем» объяснили, что на такой необычный поступок девушку толкнула программа реновации. Местную жительницу не устраивает строительство нового жилого здания вблизи ее дома.

В социальной сети добавили, что горожанка не так безобидна: на поднявшихся к ней спасателей она нацеливала прихваченное оружие. Пострадал ли кто-то от действий девушки — неизвестно.

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Комментарии (5)

266093000
Я не то что арбалета , девушки не вижу...совсем старый стал...
Noisymouse
А снимали-то зачем? Хочет - пусть сидит.
266081655
Скоро в России женщины заткнут мужиков за пояс....
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