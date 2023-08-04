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    Свергнутый президент Нигера призвал США восстановить порядок в стране

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    Президент Нигера Мохамед Базум, который был свергнут в результате военного переворота, обратился к США и мировому сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в стране. Его обращение появилось в пятницу, 4 августа, в газете Washington Post.

    «В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок», — говорится в публикации.

    Базум в тексте заявил, что подготовил статью, являясь заложником. Он назвал переворот в Нигере «нападением со стороны военной хунты».

    В ночь с 26 на 27 июля военные президентской гвардии заблокировали дворец президента Нигера Мохамеда Базума и объявили по телевидению о государственном перевороте. Также мятежники заявили, что перестанут поставлять во Францию уран и золото. Французские власти сообщили, что не собираются вмешиваться в дела Нигера.

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    Комментарии 10

    Гость04 Авг 2023 в 08:01
    порядок сша для сша
    +1−0
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