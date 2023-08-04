Свергнутый президент Нигера призвал США восстановить порядок в стране

Президент Нигера Мохамед Базум, который был свергнут в результате военного переворота, обратился к США и мировому сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в стране. Его обращение появилось в пятницу, 4 августа , в газете Washington Post.

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок», — говорится в публикации.



Базум в тексте заявил, что подготовил статью, являясь заложником. Он назвал переворот в Нигере «нападением со стороны военной хунты».

