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    «Решительно опровергаем». Франция ответила про возможное военное вмешательство в Нигере

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    Франция не будет вмешиваться в дела Нигера военным путем, но выступает за возвращение свергнутого президента Мохамеда Базума к власти, передает Интерфакс со ссылкой на главу МИД Франции Катрин Колонну.

    Как сообщила 31 июля Колонна, она «решительно опровергает» информацию о планах вернуть прежнюю власть в Нигере военным путем со стороны Франции.

    «Это неправда», — сказала глава французского МИДа.

    Перед этим путчисты заявляли, что Франция, изыскивая способы военного вмешательства в дела Нигера, якобы желает получить необходимые политические и военные разрешения на акцию.

    Тем временем мятежники в Нигере уже заявили, что оставят Францию без урана и золота, и задержали ключевых министров, включая сына экс-президента.

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