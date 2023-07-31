«Решительно опровергаем». Франция ответила про возможное военное вмешательство в Нигере

Франция не будет вмешиваться в дела Нигера военным путем, но выступает за возвращение свергнутого президента Мохамеда Базума к власти, передает Интерфакс со ссылкой на главу МИД Франции Катрин Колонну.



Как сообщила 31 июля Колонна, она «решительно опровергает» информацию о планах вернуть прежнюю власть в Нигере военным путем со стороны Франции.

«Это неправда», — сказала глава французского МИДа.

Перед этим путчисты заявляли, что Франция, изыскивая способы военного вмешательства в дела Нигера, якобы желает получить необходимые политические и военные разрешения на акцию.