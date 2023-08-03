Теперь точно. «Зенит» подтвердил переход Малкома в клуб из Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Малком переходит из «Зенита» в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Об этом 3 августа сообщила пресс-служба петербургской команды.



Фото: ФК «Зенит» Поделиться Поделиться





В «Зените» добавили, что клубы завершили сделку по трансферу игрока. Клуб благодарит Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желает ему удачи в дальнейшей карьере.

«Аль-Хиляль» анонсировал переход 26-летнего Малкома еще в конце июля, однако с официальным объявлением клубы тянули, а бразилец все это время не играл, дабы не получить травму. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев объяснял ситуацию тем, что саудовцы ещё не перевели деньги.

Напомним, что «Зенит» договорился с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» о продаже форварда Малкома за рекордные для российского чемпионата 60 млн евро. Кроме того, возможна продажа Вендела и Клаудиньо. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».



Малкома в саудовском клубе ждет настоящая банда звездных игроков. Этим летом туда уже перешли Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали. Другие команды чемпионата тоже не отстают и продолжают закупаться лидерами европейского футбола. К примеру, 1 августа стало известно, что Садио Мане перешел из «Баварии» в «Аль‑Наср», за который выступают Криштиану Роналду и Марцело Брозович.

Малком — четырехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка страны, обладатель Кубка России, лучший игрок сезона-2022/23. Провел 109 матчей за «Зенит». 22-й бомбардир в истории клуба (42 гола, лишь 2 из них — с пенальти). 24 февраля 2023 года Малком и еще один зенитовец, Клаудиньо, получили российское гражданство.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Сообщалось, что сумма трансфера составила 40 млн евро плюс еще пять в качестве возможных бонусов.