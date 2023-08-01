Гендиректор «Зенита» рассказал, когда саудовский «Аль-Хиляль» пришлет деньги за Малкома

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему петербуржцы до сих пор официально не объявили о трансфере нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Как он заявил во время открытой тренировки в Михайловском саду, саудовцы ещё не перевели деньги.



«Саудиты сегодня должны отправить остаток — всё идёт по плану. Выдадим трансферную карту, как только получим деньги. Доверяем ли им? Конечно», — заявил Медведев.



Напомним, что «Зенит» договорился с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» о продаже форварда Малкома за рекордные для российского чемпионата 60 млн евро. Кроме того, возможна продажа Вендела и Клаудиньо. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

