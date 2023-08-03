Странные грибы в лесах: неприличный и вонючий, куст в пудре и потеющий янтарём

Странные грибы встречают петербуржцы в лесах. Некоторые похожи на щупальца, другие как будто вспотели.

Мутинус Равенеля, он же сморчок вонючий смущает грибников своим видом и запахом. За последние дни такие видели и в Ленобласти, и даже в Петербурге. «В этом году прям немало таких вот мутинусов встречается», — пишет 3 августа Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

Мутинус Равенеля занесён в Красную книгу России. Он не опасен для организма, но есть его не стоит. Он изначально не местный, в середине ХХ века его занесли через грунт в ботанические сады Британии, а дальше он начал расселяться по всей Евразии. «Фонтанка» не раз писала о них, в Нижне-Свирском заповеднике для такого гриба соорудили заборчик.



Ещё один удивительный гриб — трутовик серно-жёлтый, похожий на куст грибов. Он не содержит ядов или токсинов, его можно употреблять в пишу после минимальной термообработки, изредка может приводить к нарушениям пищеварения. А вот для деревьев трутовики опасны.



А этот гриб с янтарными капельками — на самом деле два гриба, и один из них поедает другого.