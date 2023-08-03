    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-в

    754мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.84eur101.93

    Странные грибы в лесах: неприличный и вонючий, куст в пудре и потеющий янтарём

    3679
    4 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    Странные грибы встречают петербуржцы в лесах. Некоторые похожи на щупальца, другие как будто вспотели.

    Мутинус Равенеля, он же сморчок вонючий смущает грибников своим видом и запахом. За последние дни такие видели и в Ленобласти, и даже в Петербурге. «В этом году прям немало таких вот мутинусов встречается», — пишет 3 августа Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Мутинус Равенеля занесён в Красную книгу России. Он не опасен для организма, но есть его не стоит. Он изначально не местный, в середине ХХ века его занесли через грунт в ботанические сады Британии, а дальше он начал расселяться по всей Евразии. «Фонтанка» не раз писала о них, в Нижне-Свирском заповеднике для такого гриба соорудили заборчик.

    Ещё один удивительный гриб — трутовик серно-жёлтый, похожий на куст грибов. Он не содержит ядов или токсинов, его можно употреблять в пишу после минимальной термообработки, изредка может приводить к нарушениям пищеварения. А вот для деревьев трутовики опасны.

    А этот гриб с янтарными капельками — на самом деле два гриба, и один из них поедает другого.

    Гипомицес золотистоспоровый поражает болетовые (белые, подосиновики, подберезовики, моховики и др.), его так и называют — «пожиратель болетов» (bolete eater). Внешне он напоминает плесень и буквально переваривает своего хозяина: мицелий гипомицеса проникает внутрь болета, заполняет все его ткани и вызывает некроз. Заражённый гриб при этом меняет цвет на белый, золотисто-жёлтый или коричневый — это споры гипомицеса. Есть такой гриб нельзя.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибыГрибы в лесуПриродаАнтон Кубышкин
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close