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    Иву в Александровском парке избавили от «ведьминой серы». Но её уже не спасти

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    В Александровском парке на Петроградской стороне провели ревизию зелёных насаждений и нашли дерево с ярким «поселенцем». Оно обречено.

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    Как сообщили «Фонтанке» в Комитете по благоустройству, 1 июня ствол дерева избавлен от трутовика. Гриб срезали, но участь ивы это едва ли облегчит. Она уже была на карандаше у сотрудников садово-паркового предприятия.

    Говорят, что дерево больное и засохшее, его определили в рубку.

    «Украшение» похожее на Laetíporus sulphúreus 30 мая заметила читательница «Фонтанки». Жизнерадостно-жёлтый гриб, известный также как «куриный» или «ведьмина сера», не сулит дереву ничего хорошего — он разрушает ослабленные растения, в стволах которых есть гниль.

    В Комитете уточнили, что больше серно-жёлтого трутовика в парке не увидели.

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    ТрутовикВедьмина сераАлександровский паркПетроградская сторона
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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 01:09
    Трутовик серо-желтый. Как кальмар по консистенции. С грибным вкусом.
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