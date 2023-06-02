Иву в Александровском парке избавили от «ведьминой серы». Но её уже не спасти

В Александровском парке на Петроградской стороне провели ревизию зелёных насаждений и нашли дерево с ярким «поселенцем». Оно обречено.
Как сообщили «Фонтанке» в Комитете по благоустройству, 1 июня ствол дерева избавлен от трутовика. Гриб срезали, но участь ивы это едва ли облегчит. Она уже была на карандаше у сотрудников садово-паркового предприятия.
Говорят, что дерево больное и засохшее, его определили в рубку.
«Украшение» похожее на Laetíporus sulphúreus 30 мая заметила читательница «Фонтанки». Жизнерадостно-жёлтый гриб, известный также как «куриный» или «ведьмина сера», не сулит дереву ничего хорошего — он разрушает ослабленные растения, в стволах которых есть гниль.
В Комитете уточнили, что больше серно-жёлтого трутовика в парке не увидели.