На деревьях в Александровском парке заметили странное. Возможно, это «ведьмина сера»

На ивах в Александровском парке у станции метро «Горьковская» появились необычные грибы. Кажется, что стволы усеяли желтые губки.
Снимками грибов с «Фонтанкой» 31 мая поделилась читательница. «Украшение» похоже на серно-желтый трутовик (Laetíporus sulphúreus), который еще зовут куриным грибом или ведьминой серой. Его появление не сулит дереву ничего хорошего — оно сигнализирует о том, что в стволе есть гниль и грибы его разрушают.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу городского комитета по благоустройству.
В позапрошлом году ведьмина сера обосновалась на пожилой иве в саду Театра юных зрителей. В таких случаях, как сообщали в пресс-службе комитета по благоустройству, часто приходится прибегать к санитарной рубке, но с ивой решили поступить по-другому. Грибы удалили, срезы обработали антисептиком, а потом срезали усохшие ветки.