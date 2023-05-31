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    На деревьях в Александровском парке заметили странное. Возможно, это «ведьмина сера»

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    На ивах в Александровском парке у станции метро «Горьковская» появились необычные грибы. Кажется, что стволы усеяли желтые губки.

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    Снимками грибов с «Фонтанкой» 31 мая поделилась читательница. «Украшение» похоже на серно-желтый трутовик (Laetíporus sulphúreus), который еще зовут куриным грибом или ведьминой серой. Его появление не сулит дереву ничего хорошего — оно сигнализирует о том, что в стволе есть гниль и грибы его разрушают.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу городского комитета по благоустройству.

    В позапрошлом году ведьмина сера обосновалась на пожилой иве в саду Театра юных зрителей. В таких случаях, как сообщали в пресс-службе комитета по благоустройству, часто приходится прибегать к санитарной рубке, но с ивой решили поступить по-другому. Грибы удалили, срезы обработали антисептиком, а потом срезали усохшие ветки.

    © Фонтанка.Ру

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