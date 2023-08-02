Морской беспилотник попытался атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский транспорт

Украинский безэкипажный катер попытался атаковать корабль ВМФ России в юго-западной части Черного моря. Об этом 2 августа сообщили в Минобороны РФ.
Корабль, как уточнили в Минобороны РФ, сопровождал гражданский морской транспорт. Беспилотник был уничтожен.
Ранее военное ведомство сообщало, что три украинских безэкипажных катера в ночь на 1 августа предприняли попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, которые следовали к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря. Также три морских безэкипажных катера пытались напасть на патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» в 340 километрах от Севастополя. Российские моряки уничтожили все три катера огнём из штатного вооружения.