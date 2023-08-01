Минобороны РФ: беспилотные катера пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

Три украинских безэкипажных катера попытались минувшей ночью атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Чёрного моря. Они следовали к проливу Босфор. Об этом 1 августа сообщает Министерство обороны РФ.



Морской транспорт сопровождали корабли ВМФ РФ, которые уничтожили беспилотники, отчиталось военное ведомство.



Ранее стало известно, что три морских безэкипажных катера пытались напасть на патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» в 340 километрах от Севастополя. Российские моряки уничтожили все три катера огнём из штатного вооружения.

