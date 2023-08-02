Нигер открыл границы с пятью странами

Военные, совершившие государственный переворот в Республике Нигер, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Об этом сообщают Франс Пресс и Al Jazeera.



26 июля мятежники по национальному телевидению объявили об отстранении с поста президента Нигера Мохамеда Базума. Они приостановили действие Конституции, ввели комендантский час, закрыли границы республики, запретили политическую активность партий. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Базума удерживают в резиденции. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат сообщил РИА Новости, что он чувствует себя хорошо.

