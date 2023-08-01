Туркменская авиакомпания приостановила рейсы в Москву из-за «воздушной обстановки»

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву из-за «воздушной обстановки», все рейсы будут перенаправлены в Казань, сообщается 1 августа на сайте перевозчика.



В публикации сказано, что для обеспечения безопасности полетов с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании «Туркменистан» по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад отменяются. Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию, рейсов в Москву не будет до 22 августа. Вместо этого «Туркменские авиалинии» предлагают пассажирам рейсы до Казани.



Перевозчик принял такое решение в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне», а также на основании «оценки рисков».

