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    Туркменская авиакомпания приостановила рейсы в Москву из-за «воздушной обстановки»

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    Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву из-за «воздушной обстановки», все рейсы будут перенаправлены в Казань, сообщается 1 августа на сайте перевозчика.

    В публикации сказано, что для обеспечения безопасности полетов с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании «Туркменистан» по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад отменяются. Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию, рейсов в Москву не будет до 22 августа. Вместо этого «Туркменские авиалинии» предлагают пассажирам рейсы до Казани.

    Перевозчик принял такое решение в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне», а также на основании «оценки рисков».

    Помимо «Туркменских авиалиний» полеты в Москву из Ашхабада выполняет российская авиакомпания S7. Билеты по этому направлению по-прежнему продаются.

    30 июля и 1 августа на центр Москвы были совершены атаки беспилотников. Беспилотники дважды попали в здание «IQ-квартала» — комплекса Москва-Сити. Пострадавших нет, поврежден фасад здания. В ООН осудили такую атаку по объектам гражданской инфраструктуры.

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    ТуркменистанАвиаперевозка
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