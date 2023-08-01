За аварию с тремя автомобилями и пострадавшей школьницей в Петергофе водителя наказали только деньгами

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который весной 2021 года устроил ДТП с попутной и встречной машинами. В аварии пострадала проходившая мимо девочка-подросток. Из-за давности от наказания осталась только денежная компенсация.
Авария произошла 18 апреля 2021 года около 11:30 на Санкт-Петербургском проспекте. Подсудимый ехал на своем KIA Rio в правой полосе проспекта от Зверинской улицы в сторону Парковой улицы в Петергофе, сообщает 1 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Приближаясь к дому 2А по Санкт-Петербургскому проспекту на скорости порядка 75–80 км/ч, он не выдержал боковой интервал до попутного KIA Soul в левом ряду и столкнулся с ним. Обе машины вылетели на «встречку», «Рио» столкнулся с Renault Sandero, а «Соул» вылетел с дороги и опрокинулся, наехав при этом на двух пешеходов. Одна из них — 13-летняя девочка — получила тяжелые травмы. Ее прижало машиной к забору.
Водитель KIA Rio свою вину не признал. Суд же признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.264 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы и 1,5 годам лишения водительских прав. Но в связи с истечением сроков давности фигурант был освобожден от наказания. Также с него взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу несовершеннолетней пострадавшей.