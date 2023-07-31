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    Бил молотком, доказывая величие. Обвиняемый в убийстве 13-летней Василисы не против провести лето за решеткой

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    В Петербурге 16-летний Илья не рвется на свободу после рассказов о жестокой расправе над девочкой, которую снимали на видео. Выборгский суд снова продлил его пребывание в следственном изоляторе.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 31 июля, по ходатайству следствия фигуранта оставили под стражей до 2 октября. На мере помягче юноша не настаивал. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней по предварительному сговору.

    «Против меры фигурант, его защитник и законный представитель не возражали», — уточнили в пресс-службе суда.

    13-летняя семиклассница из Красногвардейского района не вернулась домой 30 апреля. О ее пропаже заявила мать, не поверившая сообщениям, которые пришли с телефона дочери. Вечером 2 мая девятиклассник Илья рассказывал оперативникам, как вместе с 15-летней Анфисой позвал юную подругу на пикник в Парголово, где уже была выкопана яма. Девочку забили молотком под видео. Позже Илья написал в своем телеграм-канале: «Я доказал свое величие».

    Илью и Анфису арестовали. В июне суд оставил их под стражей, оба тогда находились на экспертизе. Вопрос о втором для Анфисы продлении будет решаться во вторник.

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