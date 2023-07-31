Бил молотком, доказывая величие. Обвиняемый в убийстве 13-летней Василисы не против провести лето за решеткой

В Петербурге 16-летний Илья не рвется на свободу после рассказов о жестокой расправе над девочкой, которую снимали на видео. Выборгский суд снова продлил его пребывание в следственном изоляторе.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 31 июля, по ходатайству следствия фигуранта оставили под стражей до 2 октября. На мере помягче юноша не настаивал. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней по предварительному сговору.

«Против меры фигурант, его защитник и законный представитель не возражали», — уточнили в пресс-службе суда.