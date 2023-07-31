В школах «Балтийской жемчужины» откроют дополнительные первые классы. Мест всё равно не хватит

Два дополнительных первых класса откроют в школах ЖК «Балтийская жемчужина» в Петербурге. Об этом сообщается в ответе администрации Красносельского района на запрос «Фонтанки», поступивший в редакцию 31 июля .



К сентябрю в 547-й школе планировали открыть три первых класса, в 509-й — шесть. Однако в первое учебное заведение поступило 487 заявлений, во второе — 473. После первой волны зачисления, где приоритет отдается льготникам и детям с пропиской, в 547-ю школу приняли 135 детей, в 509-ю — 214. В обоих учреждениях добавили по дополнительному первому классу.

