В школах «Балтийской жемчужины» откроют дополнительные первые классы. Мест всё равно не хватит

Два дополнительных первых класса откроют в школах ЖК «Балтийская жемчужина» в Петербурге. Об этом сообщается в ответе администрации Красносельского района на запрос «Фонтанки», поступивший в редакцию
К сентябрю в 547-й школе планировали открыть три первых класса, в 509-й — шесть. Однако в первое учебное заведение поступило 487 заявлений, во второе — 473. После первой волны зачисления, где приоритет отдается льготникам и детям с пропиской, в 547-ю школу приняли 135 детей, в 509-ю — 214. В обоих учреждениях добавили по дополнительному первому классу.
«Увеличение количества классов и мест для будущих первоклассников стало возможным за счет переформирования одной из параллелей основной школы в обоих образовательных учреждениях», — сообщили в районной конфликтной комиссии.
Тем, кому не удалось попасть в эти школы, будут предложены места в других учреждениях района.
Как ранее писала «Фонтанка», 509-я и 547-я школы рассчитаны на 825 мест каждая, однако фактическая наполняемость первой составляет 1922 ученика, второй — 2092. О том, в какие ещё школы Петербурга не попасть даже с пропиской, читайте в материале «Фонтанки».