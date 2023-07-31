В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с российскими туристами

На акции в Батуми против прибытия лайнера Astoria Grande c российскими туристами задержали не менее двух человек. Об этом 31 июля сообщает издание «Батумелеби».

Лайнер должен был прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра, акция началась около полуночи. В митинге участвовали представители оппозиционных грузинских партий, в том числе основанная Михаилом Саакашвили партия «Единого национального движения».