В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с российскими туристами

На акции в Батуми против прибытия лайнера Astoria Grande c российскими туристами задержали не менее двух человек. Об этом
Лайнер должен был прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра, акция началась около полуночи. В митинге участвовали представители оппозиционных грузинских партий, в том числе основанная Михаилом Саакашвили партия «Единого национального движения».
Этот же лайнер прибывал в порт Батуми
Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала она в соцсетях.