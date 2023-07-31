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    В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с российскими туристами

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    На акции в Батуми против прибытия лайнера Astoria Grande c российскими туристами задержали не менее двух человек. Об этом 31 июля сообщает издание «Батумелеби».

    Лайнер должен был прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра, акция началась около полуночи. В митинге участвовали представители оппозиционных грузинских партий, в том числе основанная Михаилом Саакашвили партия «Единого национального движения».

    Этот же лайнер прибывал в порт Батуми 27 июля, пишет РБК. Тогда у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг, во время которого активисты сожгли распечатанный на листе А4 российский флаг.

    Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала она в соцсетях.

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    Грузия
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