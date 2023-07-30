Восьмой парад — полет нормальный. Наблюдаем за Днем ВМФ онлайн

Петербург празднует День военно-морского флота России. На Неве и в Кронштадте — Главный парад ВМФ. Его принимает президент Владимир Путин. На Дворцовой площади пройдет концерт, который завершится салютом на Петропавловской крепости. «Фонтанка» будет следить за городскими гуляниями в течение дня. Нас также можно читать в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Парад на Неве отлично виден на супервидовых веб-камерах нашего проекта «ОтЛичный Петербург».
Атмосфера в Кронштадте прямо сейчас. Пока оркестр настраивается, зрители занимают места «в партере». Жестко? Так и праздник для крепких духом.
Константин Митягин / «Фонтанка.ру»
В параде принимают участие около 30 военных кораблей ВМФ плюс еще более десяти парусных судов, а также катера МЧС и ФСБ и один пограничный корабль. Флагманом на Неве назначен сторожевик «Неустрашимый». Последние десять лет он был на глубокой модернизации. Весной этого года вернулся в состав Балтийского флота.
На Неве и Кронштадтском рейде идут последние приготовления к параду ВМФ. Он начнется в 11:00. Будут разведены мосты, зажжены Ростральные колонны.
Обратите внимание, что в центре серьезно ограничено движение. В Кронштадт и вовсе можно попасть только на общественном транспорте. Полный перечень перекрытий 30 июля читайте здесь.
Полная программа мероприятий, посвященных чествованию военно-морского флота, опубликована в нашем гиде: «Парад, концерт и салют на День ВМФ».