Восьмой парад — полет нормальный. Наблюдаем за Днем ВМФ онлайн

На Неве и Кронштадтском рейде идут последние приготовления к параду ВМФ. Он начнется в 11:00. Будут разведены мосты, зажжены Ростральные колонны.

Обратите внимание, что в центре серьезно ограничено движение. В Кронштадт и вовсе можно попасть только на общественном транспорте. Полный перечень перекрытий 30 июля читайте здесь.

Полная программа мероприятий, посвященных чествованию военно-морского флота, опубликована в нашем гиде: «Парад, концерт и салют на День ВМФ».