Путин рассказал, грозит ли что-нибудь активам «недружественных» компаний по примеру Danone

В ближайшее время не намечается передачи активов «недружественных» иностранцев в госуправление, как это случилось с Danone и «Балтикой». Об этом 29 июля, отвечая на вопрос журналистки, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан — своих работников, запугивая их увольнениями в случае проявления определенной гражданской позиции», — отметил он. Путин добавил, что Россия дружелюбно настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны, и то же касается банковского сектора.