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    Путин рассказал, грозит ли что-нибудь активам «недружественных» компаний по примеру Danone

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    В ближайшее время не намечается передачи активов «недружественных» иностранцев в госуправление, как это случилось с Danone и «Балтикой». Об этом 29 июля, отвечая на вопрос журналистки, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан — своих работников, запугивая их увольнениями в случае проявления определенной гражданской позиции», — отметил он. Путин добавил, что Россия дружелюбно настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны, и то же касается банковского сектора.

    «Мы ни у кого ничего не отбираем. Кстати, и эти-то решения — не отъем собственности, а передача управления, мы же собственность не забираем никуда», — также заявил Путин.

    У предприятий «Балтика» и Danone, которые перешли под управление государства РФ, сменились руководители. Danone заявила, что с ее баланса будет списано 200 миллионов евро, а еще 500 миллионов составит неденежная разница при пересчете курса рубля к евро.

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    Владимир ПутинDanoneБалтика
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