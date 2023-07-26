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    Danone списала 200 млн евро после передачи российского бизнеса в управление Росимуществу

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    Французская компания Danone перестанет учитывать результаты своего бизнеса в России после того, как власти РФ передали его в управление Росимуществу. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном 26 июля.

    С баланса компании будет списано около 200 млн евро. Еще около 500 млн евро составит неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.

    Смена руководства российского подразделения была проведена без ведома и одобрения компании, говорится в отчете. Но хотя Danone более не контролирует российский бизнес, считает себя его законным владельцем.

    Согласно указу президента России Владимира Путина от 16 июля, под управление Росимущества перешли 83 292 493 тысячи обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд». Должность генерального директора «Данон Россия» 18 июля занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Рамзан Кадыров, глава Чечни, называет его своим племянником.

    АО «Данон Россия» владеет в стране 13 заводами, которые выпускают продукцию под брендами «Простоквашино», «Петмол», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Activia, Actimel, Alpro, Danone, «Био Баланс», «Актуаль», Nutrilon и Bebelac. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 92,8 млрд рублей, чистая прибыль — 5,5 млрд рублей.

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