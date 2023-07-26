Danone списала 200 млн евро после передачи российского бизнеса в управление Росимуществу

Французская компания Danone перестанет учитывать результаты своего бизнеса в России после того, как власти РФ передали его в управление Росимуществу. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном 26 июля.



С баланса компании будет списано около 200 млн евро. Еще около 500 млн евро составит неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.

Смена руководства российского подразделения была проведена без ведома и одобрения компании, говорится в отчете. Но хотя Danone более не контролирует российский бизнес, считает себя его законным владельцем.