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    За поджог матери и соседа в бане житель Ленобласти получил 16 лет

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    Жителя Бокситогорского района Ленобласти признали виновным в покушении и убийстве с особой жестокостью. Превысив градус, он плеснул на двоих жидкость для розжига.

    О приговоре Денису Янчуру 28 июля сообщает прокуратура Ленинградской области. В прошлом году он проводил в бане августовскую субботу. Компанию составляли его 66-летняя мать, 39-летний сосед и алкоголь. Миром посиделки не закончились. Следствие и суд установили, что Янчур в разгар конфликта облил обоих бензином и поджёг.

    Далеко мужчина не сбежал. «Фонтанка» писала, что его с ожогами нашли в соседнем доме. Всех троих увезли в больницу. Как уточнили в прокуратуре, сосед получил ожоги 43% тела, женщина не выжила.

    Суд назначил Янчуру 16 лет в колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы.

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