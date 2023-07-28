За поджог матери и соседа в бане житель Ленобласти получил 16 лет

Жителя Бокситогорского района Ленобласти признали виновным в покушении и убийстве с особой жестокостью. Превысив градус, он плеснул на двоих жидкость для розжига.



О приговоре Денису Янчуру 28 июля сообщает прокуратура Ленинградской области. В прошлом году он проводил в бане августовскую субботу. Компанию составляли его 66-летняя мать, 39-летний сосед и алкоголь. Миром посиделки не закончились. Следствие и суд установили, что Янчур в разгар конфликта облил обоих бензином и поджёг.

Далеко мужчина не сбежал. «Фонтанка» писала, что его с ожогами нашли в соседнем доме. Всех троих увезли в больницу. Как уточнили в прокуратуре, сосед получил ожоги 43% тела, женщина не выжила.