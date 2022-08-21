Житель Ленобласти поджег в бане мать и соседа

Банный день едва не закончился трагедией для жителей Бокситогорского района Ленобласти. После конфликта в Пикалевскую больницу с различными ожогами доставили трех человек. Подробности 21 августа сообщают 47news.



Установлено, что 31-летний безработный, его 66-летняя мать и 39-летний сосед пили в субботу в деревенской бане. Как водится, повышение градуса привело к конфликту. Слово за слово, и сын схватил жидкость для розжига, которой облил мать и знакомого.