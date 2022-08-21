Житель Ленобласти поджег в бане мать и соседа

Банный день едва не закончился трагедией для жителей Бокситогорского района Ленобласти. После конфликта в Пикалевскую больницу с различными ожогами доставили трех человек. Подробности 21 августа сообщают 47news.
Установлено, что 31-летний безработный, его 66-летняя мать и 39-летний сосед пили в субботу в деревенской бане. Как водится, повышение градуса привело к конфликту. Слово за слово, и сын схватил жидкость для розжига, которой облил мать и знакомого.
Приехавшие полицейские нашли поджигателя в одном из соседних домов. Сам он также успел получить ожоги. В Пикалевской больнице у его палаты выставили пост, в течение двух суток мужчине изберут меру пресечения по делу о покушении на убийство двух и более лиц.