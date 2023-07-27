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    Взломали опечатанную дверь. Трое проникли на крышу дома, рядом с которым пройдет парад в День ВМФ

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    Неизвестные взломали опечатанную дверь и пробрались на крышу дома на Адмиралтейской набережной — в считаных метрах от места, где пройдет главный военно-морской парад. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля.

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    По данным нашего издания, три молодых человека проникли сначала на крышу одного дома, а затем разбили кладку, которой был заложен выход на крышу соседнего здания, и перешли туда. У незваных гостей были довольно крупные рюкзаки, что в них было — неясно.

    Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ состоится в Петербурге в воскресенье, 30 июля. В центре города будут перекрывать движение. Как писала «Фонтанка», до конца недели в Петербурге задержится президент РФ Владимир Путин. А на парад в честь праздника приглашены некоторые лидеры африканских стран.

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