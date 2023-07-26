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    Почти 40 деревень в Вологодской области в зоне карантина по птичьему гриппу

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    Почти 40 деревень в Череповецком районе Вологодской области оказались в зоне карантина по птичьему гриппу, передаёт 26 июня РБК. Всё из-за вспышки вируса на Малечкинской птицефабрике.

    «Птицефабрика полностью закрыта. Вокруг очага будут установлены контрольно-пропускные пункты с дезбарьерами и круглосуточным дежурством специалистов Управления ветеринарии и МВД. Зараженная птица будет утилизирована», — написал на своей странице в соцсетях глава района Роман Маслов.

    Напомним, ранее в Вологодской области ввели карантин в радиусе 10 километров от Малечкинкской птицефабрики. Из-за вспышки птичьего гриппа на фабрике погибло 25 тысяч куриц. Ещё почти 500 тысяч на предприятии будут уничтожены.

    Как сообщает РИА Новости, изъятию и уничтожению подлежит всё поголовье домашней птицы на этой территории(не только на фабрике). Решается вопрос о выплате компенсаций владельцам подсобных хозяйств.

    Ранее «Фонтанка» писала, что во Всемирную организацию здравоохранения(ВОЗ) обратились власти Польши. Там зарегистрировано около 30 случаев заражения кошек птичьим гриппом. Риск передачи вируса от кошек к их хозяевам в ВОЗ оценили как «от низкого до умеренного».

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    Птичий грипп
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