Почти 40 деревень в Вологодской области в зоне карантина по птичьему гриппу

Почти 40 деревень в Череповецком районе Вологодской области оказались в зоне карантина по птичьему гриппу, передаёт 26 июня РБК. Всё из-за вспышки вируса на Малечкинской птицефабрике.



«Птицефабрика полностью закрыта. Вокруг очага будут установлены контрольно-пропускные пункты с дезбарьерами и круглосуточным дежурством специалистов Управления ветеринарии и МВД. Зараженная птица будет утилизирована», — написал на своей странице в соцсетях глава района Роман Маслов.



Напомним, ранее в Вологодской области ввели карантин в радиусе 10 километров от Малечкинкской птицефабрики. Из-за вспышки птичьего гриппа на фабрике погибло 25 тысяч куриц. Ещё почти 500 тысяч на предприятии будут уничтожены.

