Петербург встал до конца недели

Ограничения, внезапные перекрытия и пробки — то, с чем придется мириться петербургским водителям до конца недели в связи с саммитом Россия — Африка. Зарубежные лидеры задержатся до Дня ВМФ. «Фонтанка» рассказывает об основных ограничениях движения в городе и предупреждает: готовиться к поездке лучше заранее. Отметим, что помимо указанных здесь ограничений могут быть и внезапные, такие, как сегодня на Невском проспекте или ЗСД.

Текстовую версию материала вы найдете здесь. Как выбираться из Шушар в дни саммита, «Фонтанка» подробно описывала здесь.