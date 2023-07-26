Песков объяснил давлением Запада сокращение количества участников форума Россия — Африка

Количество лидеров африканских стран, которые приехали в этом году на форум в Петербург, сократилось из-за их рабочего графика и «наглого давления» со стороны Запада. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



«Во многом это связано с рабочими планами глав государств… Есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне, — это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему в этом году на саммит приедут всего 17 лидеров африканских стран, хотя в 2019 году было намного больше.

