Песков объяснил давлением Запада сокращение количества участников форума Россия — Африка

Количество лидеров африканских стран, которые приехали в этом году на форум в Петербург, сократилось из-за их рабочего графика и «наглого давления» со стороны Запада. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Во многом это связано с рабочими планами глав государств… Есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне, — это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему в этом году на саммит приедут всего 17 лидеров африканских стран, хотя в 2019 году было намного больше.
При этом, добавил он, успешному проведению саммита Россия — Африка это не помешает.
Тем временем журналисты кремлевского пула показывают, как в Константиновский дворец прибывают гости форума. Для их доставки подключены вертолеты. Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Эфиопии, с президентом нового банка развития БРИКС и президентом Египта.
Саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Ключевое событие состоится 28 июля. На пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент Владимир Путин выступит с объемным заявлением. Его будут слушать 17 глав африканских государств, 5 вице-премьеров, 4 главы правительства и 1 глава парламента. Всего участие в форуме подтвердили 49 из 54 официально признанных стран континента.
26 июля запланирована встреча Владимира Путина и лидеров Эфиопии и Египта в Константиновском дворце. 27 июля в «Экспоцентре» пройдет Экономический и гуманитарный форум. А в воскресенье, 30 июля, африканские делегации приглашены на военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России.
В Петербурге усилены меры безопасности, руководителям городских предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Более 20 медицинских учреждений из-за саммита переведены в режим круглосуточной готовности.