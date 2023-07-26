Выплаты ветеранам на День Победы в Петербурге включат в Социальный кодекс. Сейчас это 10 тысяч рублей

В Петербурге выплаты ветеранам и блокадникам ко Дню Победы включат в Социальный кодекс. Сейчас их каждый год назначают отдельным постановлением.



Поручение подготовить соответствующие изменения дал губернатор Александр Беглов 26 июля во время заседания правительства. «Начиная с 2021 года, мы ежегодно предоставляем выплаты из городского бюджета к Дню Победы. Решения о них принимались каждый год отдельными постановлениями и городскими законами. Эту меру поддержки целесообразно закрепить, я считаю, в Социальном кодексе Санкт-Петербурга», – заявил он.

