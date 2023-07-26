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    Выплаты ветеранам на День Победы в Петербурге включат в Социальный кодекс. Сейчас это 10 тысяч рублей

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    3 комментария

    В Петербурге выплаты ветеранам и блокадникам ко Дню Победы включат в Социальный кодекс. Сейчас их каждый год назначают отдельным постановлением.

    Поручение подготовить соответствующие изменения дал губернатор Александр Беглов 26 июля во время заседания правительства. «Начиная с 2021 года, мы ежегодно предоставляем выплаты из городского бюджета к Дню Победы. Решения о них принимались каждый год отдельными постановлениями и городскими законами. Эту меру поддержки целесообразно закрепить, я считаю, в Социальном кодексе Санкт-Петербурга», – заявил он.

    Напомним, выплаты варьируются в зависимости от статуса получателя. К примеру, в 2023 году по 10 тысяч полагалось инвалидам Великой Отечественной войны, участникам и ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также жившим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады. По 5 тысяч получали вдовы и вдовцы военнослужащих, вдовы умерших инвалидов и участников войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

    Кроме того, Александр Беглов поручил комитету по соцполитике рассмотреть возможность введения со следующего года финансовой поддержки родственников, которые ухаживают за инвалидами и детьми-инвалидами.

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    Комментарии 3

    Гость26 Июл 2023 в 13:08
    Позорище 😨😰😔
    +2−0
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