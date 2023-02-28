Сумма не меняется. В Петербурге назвали выплаты ветеранам и блокадникам к 78-летию Победы

Правительство Петербурга определилось с размером единовременной денежной выплаты к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стандартный.
Проект закона опубликован 28 февраля. Согласно ему, выплата в 10 тысяч положена инвалидам Великой Отечественной войны, участникам и ветеранам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Та же сумма предписана жившим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
По 5 тысяч получат следующие категории: вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовы умерших инвалидов и участников войны; лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.
Напомним, в течение последних лет ветеранам традиционно выплачивали по 10 тысяч ко Дню Победы. https://www.fontanka.ru/2021/04/21/69878069/ Дальнейшая градация могла меняться: от 3 до 7 тысяч получали различные категории.