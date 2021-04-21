Участникам по 10 тысяч, вдовам по четыре. Петербургское правительство приготовило выплаты к Дню Победы

Смольный подготовил проект постановления о единовременных выплатах к Дню Победы в 2021 году. Комитет финансов должен выделить на это 1,3 млрд рублей.
По данным «Фонтанки», проект предполагает установить дополнительную меру поддержки в виде выплаты гражданам, имеющим место жительства в Петербурге, а также без определенного места жительства, если они стоят на учете в профильном центре.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны положено по 10 тысяч рублей.
По 7 тысяч получат люди из второй группы. В нее входят ветераны, работавшие на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Здесь же — члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. Кроме того, в этой группе лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; люди, работавшие в тылу не менее шести месяцев — «исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Речь также идет о ветеранах войск, органов внутренних дел и госбезопасности, участвовавших в операциях по разминированию после войны.
Наконец — лица, проживавшие или родившиеся в кольце блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Вдовам или вдовцам военнослужащих, погибших во время конфликта с Финляндией, Японией и в Великой Отечественной войне, а также умерших инвалидов и участников положено по 4 тысячи. Те, кто не входит в названные категории, но родились до 3 сентября 1945 года, могут рассчитывать на 3 тысячи рублей. Деньги должны быть доведены до получателей к 7 мая.
Напомним, ранее Законодательное собрание Петербурга отказалось рассматривать законопроект оппозиционных депутатов о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.
Выплаты участникам войны традиционно производят не только регионы, но и федеральный центр. О том, во что может превратиться получение денег для пожилого человека, — читайте в материале «Фонтанки».