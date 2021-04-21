Участникам по 10 тысяч, вдовам по четыре. Петербургское правительство приготовило выплаты к Дню Победы

Смольный подготовил проект постановления о единовременных выплатах к Дню Победы в 2021 году. Комитет финансов должен выделить на это 1,3 млрд рублей.



По данным «Фонтанки», проект предполагает установить дополнительную меру поддержки в виде выплаты гражданам, имеющим место жительства в Петербурге, а также без определенного места жительства, если они стоят на учете в профильном центре.



Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны положено по 10 тысяч рублей.



По 7 тысяч получат люди из второй группы. В нее входят ветераны, работавшие на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Здесь же — члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. Кроме того, в этой группе лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; люди, работавшие в тылу не менее шести месяцев — «исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Речь также идет о ветеранах войск, органов внутренних дел и госбезопасности, участвовавших в операциях по разминированию после войны.

