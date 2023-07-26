В Петербурге окольцевали африканских рыболовов. Они получили цветные аксессуары

Петербургские хищные птицы скопы получили цветные кольца, закрепленные на лапах. Пернатых окольцевали, чтобы изучать пути их миграции.
Снимками скоп 26 июля делится автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Птицы растят троих малышей в заказнике Юнтоловский — это единственное место в Петербурге, где этот вид успешно выводит потомство. К тому же, в Финском заливе и Лахтинском разливе полно рыбы, так что скопам в заказнике живется весьма сытно.
На зимовку хищники обычно улетают в Африку. Во время путешествий пластиковые кольца на лапах скоп будут помогать исследователям за ними наблюдать. По цифрам на кольце можно определить, когда и где окольцевали птицу, а цвет аксессуара соответствует цветам флага страны, где это произошло. У петербургских скоп это синий и красный.
Ранее в Приморском парке Победы в Петербурге появились необычные пернатые южане, которые особенно понравились детям.