«Ситуация нестабильная». В Пензенской области уже 78 случаев кори

В Пензенской области уже 78 человек заразились корью. Об этом в ночь на 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.



«География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино», — цитирует агентство министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева. Он также отметил, что ситуация по распространению кори в области «остается нестабильной».

