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    «Ситуация нестабильная». В Пензенской области уже 78 случаев кори

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    В Пензенской области уже 78 человек заразились корью. Об этом в ночь на 25 июля сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

    «География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино», — цитирует агентство министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева. Он также отметил, что ситуация по распространению кори в области «остается нестабильной».

    Ранее сообщалось, что число случаев кори в области увеличилось до 69, большинство из них приходится на детей. В августе в Пензенской области ждут поставку 3 000 доз вакцины против кори.

    Напомним, корь продолжает распространяться и в Петербурге. Хотя, конечно, и не такими темпами. «Фонтанка» писала об этом.

    «В городе с января началась регистрация случаев кори. <...> Лабораторно подтверждено уже 80 случаев, из них 35 приходится на детей. Из этих 80 20% приходятся на завозные случаи», — сообщила 18 июля начальник отдела эпиднадзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

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