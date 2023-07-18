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    В Петербурге уже 80 случаев самой заразной болезни в мире

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    1 комментарий

    Корь продолжает распространяться в Петербурге. В городе уже восемь десятков случаев самой заразной болезни в мире, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

    «В городе с января началась регистрация случаев кори. На сегодня лабораторно подтверждено уже 80 случаев, из них 35 приходится на детей. Из этих 80 — 20% приходятся на завозные случаи», — сообщила Ирина Катаева 18 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Как писала «Фонтанка», полтора месяца назад, в конце мая, в Петербурге было 49 случаев заболевания корью, из которых 23 приходились на детей.

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    Комментарии 1

    Гость18 Июл 2023 в 22:26
    вакцинируйте людишек файзером и спутником
    инопланетные черви хотят вырости на земле
    +0−0
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