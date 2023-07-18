В Петербурге уже 80 случаев самой заразной болезни в мире

Корь продолжает распространяться в Петербурге. В городе уже восемь десятков случаев самой заразной болезни в мире, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.



«В городе с января началась регистрация случаев кори. На сегодня лабораторно подтверждено уже 80 случаев, из них 35 приходится на детей. Из этих 80 — 20% приходятся на завозные случаи», — сообщила Ирина Катаева 18 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», полтора месяца назад, в конце мая, в Петербурге было 49 случаев заболевания корью, из которых 23 приходились на детей.