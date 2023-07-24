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    В Кремле прокомментировали атаки беспилотников на Москву

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    Беспилотные летательные аппараты, которые сегодня повредили здания в Москве, были нейтрализованы, заявил 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От оценок работы ПВО в Кремле воздержались, уточняет ТАСС.

    «Мы можем только констатировать, что все беспилотники были нейтрализованы», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу ПВО в сравнении с первой атакой на столицу.

    После майской атаки беспилотников президент РФ Владимир Путин заявлял, что система ПВО сработала штатно, «хотя есть над чем работать». Тогда Песков переадресовал вопрос о развитии системы защиты в профильное ведомство — Минобороны РФ.

    Утром 24 июля два беспилотника упали в московских районах Хамовники и ЗИЛ — они попали в нежилые здания. Один из беспилотников врезался в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, второй попал в крышу военного университета на Комсомольском проспекте. Подробнее об утренних атаках на Москву и Крым читайте в материале «Фонтанки».

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