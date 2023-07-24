В Кремле прокомментировали атаки беспилотников на Москву

Беспилотные летательные аппараты, которые сегодня повредили здания в Москве, были нейтрализованы, заявил 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От оценок работы ПВО в Кремле воздержались, уточняет ТАСС.



«Мы можем только констатировать, что все беспилотники были нейтрализованы», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу ПВО в сравнении с первой атакой на столицу.

После майской атаки беспилотников президент РФ Владимир Путин заявлял, что система ПВО сработала штатно, «хотя есть над чем работать». Тогда Песков переадресовал вопрос о развитии системы защиты в профильное ведомство — Минобороны РФ.