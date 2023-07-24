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    Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

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    С 1 января 2024 года в России вступит в силу закон, повышающий на пять лет возраст пребывания в запасе граждан с низкими воинскими званиями. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках и мичманах. Данный закон 24 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, предельный возраст для военнообязанных I разряда повышается с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Таким образом, срок нахождения в запасе для этой категории военнообязанных приближен к офицерскому (от 50 до 70 лет).

    К тому же подписанный закон поднимает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Так, военнообязанных со званием старшего офицера теперь смогут мобилизовать, если им не более 65 лет (раньше в большинстве случаев предельный возраст составлял 60 лет). Имеющие воинские звания младших офицеров попадают под мобилизацию до 60 лет (раньше — до 55 лет). Для остальных предельный возраст составит 55 лет вместо прежних 45 лет.

    Для граждан с воинским званием высшего офицера предельный мобилизационный возраст оставили на уровне 70 лет.

    В документе прописан переходный период до 1 января 2028 года, в течение которого граждане, находящиеся в запасе, будут переводиться в отставку поэтапно.

    Ранее в России планировали увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года по нижней планке и с 27 до 30 по верхней планке. Однако глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов 21 июля заявил, что Госдума отказалась повышать минимальный призывной возраст с 18 до 21 года. Против выступили сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев.

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