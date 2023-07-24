Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

С 1 января 2024 года в России вступит в силу закон, повышающий на пять лет возраст пребывания в запасе граждан с низкими воинскими званиями. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках и мичманах. Данный закон 24 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, предельный возраст для военнообязанных I разряда повышается с 35 до 40 лет , второго разряда — с 45 до 50 лет , третьего — с 50 до 55 лет . Таким образом, срок нахождения в запасе для этой категории военнообязанных приближен к офицерскому (от 50 до 70 лет ).