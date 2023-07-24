Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

С 1 января 2024 года в России вступит в силу закон, повышающий на пять лет возраст пребывания в запасе граждан с низкими воинскими званиями. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках и мичманах. Данный закон
Согласно закону, предельный возраст для военнообязанных
К тому же подписанный закон поднимает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Так, военнообязанных со званием старшего офицера теперь смогут мобилизовать, если им не более
Для граждан с воинским званием высшего офицера предельный мобилизационный возраст оставили на уровне
В документе прописан переходный период до
Ранее в России планировали увеличить возраст призыва в армию с 18 до