Минобороны: в ночь на понедельник Крым атаковали 17 украинских беспилотников

В ночь на понедельник, 24 июля, объекты в Крыму пытались атаковать 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Как заявляет ведомство, все БПЛА были поражены. Так, четырнадцать беспилотников были подавлены средствами РЭБ — из них 11 упали в акватории Черного моря, еще три потерпели крушение на территории полуострова. Еще три БПЛА были уничтожены средствами ПВО.



Пострадавших нет, добавили в Минобороны РФ.