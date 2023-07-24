Минобороны: в ночь на понедельник Крым атаковали 17 украинских беспилотников

В ночь на понедельник, 24 июля, объекты в Крыму пытались атаковать
Как заявляет ведомство, все БПЛА были поражены. Так, четырнадцать беспилотников были подавлены средствами РЭБ — из них 11 упали в акватории Черного моря, еще три потерпели крушение на территории полуострова. Еще три БПЛА были уничтожены средствами ПВО.
Пострадавших нет, добавили в Минобороны РФ.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал об атаке украинских беспилотников. По его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, подробности не уточняются. Население близлежащих сел в радиусе