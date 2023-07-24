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    Минобороны: в ночь на понедельник Крым атаковали 17 украинских беспилотников

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    В ночь на понедельник, 24 июля, объекты в Крыму пытались атаковать 17 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    Как заявляет ведомство, все БПЛА были поражены. Так, четырнадцать беспилотников были подавлены средствами РЭБ — из них 11 упали в акватории Черного моря, еще три потерпели крушение на территории полуострова. Еще три БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

    Пострадавших нет, добавили в Минобороны РФ.

    Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал об атаке украинских беспилотников. По его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, подробности не уточняются. Население близлежащих сел в радиусе 5 километров эвакуируют.

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