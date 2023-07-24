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    Аксенов: беспилотник атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

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    В Крыму сбили и подавили 11 украинских беспилотников при помощи ПВО и средств РЭБ, произошло попадание в склад боеприпасов. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

    Как уточнил глава региона, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, еще обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. На месте работают профильные службы.

    В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, добавил Аксенов.

    Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что публикация фотографий и видео «будут жестко отслеживаться и пресекаться». «Ваши фото и видео помогают врагу корректировать удары», — говорится в посте.

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