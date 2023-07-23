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    Мужчина взорвал советскую гранату на вечернике в Подмосковье и погиб

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    8 комментариев
    Фото: прокуратура Московской области
    Фото: прокуратура Московской области
    Фото: прокуратура Московской области
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    Один человек погиб, четверо получили травмы из-за неудавшейся «шутки» во время вечерники в Подмосковье. Об этом 23 июля сообщает прокуратура Московской области.

    По предварительной информации, все произошло в деревне Бортниково накануне около 10 часов вечера, когда 23-летний парень находился за стором с друзьями. Мужчина достал из летнего домика ручную гранату, сохранившуюся еще со времен СССР, и бросил ее.

    В ведомстве отмечают, что гранату владельцы считали нерабочей, тем не менее, она сдетонировала. Мужчина погиб на месте. Различные травмы получили четыре человека, находившиеся в тот момент за столом. Двоим из них еще не исполнилось 18 лет. Всем потребовалась госпитализация.

    По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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    Комментарии 8

    Гость23 Июл 2023 в 11:06
    При советах делали всё на века. При ельцине все развалили.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок23 Июл 2023 в 11:02
    Именно "советскую"?
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 10:52
    Естественный отбор...
    +0−0
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