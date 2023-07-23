Мужчина взорвал советскую гранату на вечернике в Подмосковье и погиб

Один человек погиб, четверо получили травмы из-за неудавшейся «шутки» во время вечерники в Подмосковье. Об этом 23 июля сообщает прокуратура Московской области.



По предварительной информации, все произошло в деревне Бортниково накануне около 10 часов вечера, когда 23-летний парень находился за стором с друзьями. Мужчина достал из летнего домика ручную гранату, сохранившуюся еще со времен СССР, и бросил ее.