Мужчина взорвал советскую гранату на вечернике в Подмосковье и погиб

Один человек погиб, четверо получили травмы из-за неудавшейся «шутки» во время вечерники в Подмосковье. Об этом 23 июля сообщает прокуратура Московской области.
По предварительной информации, все произошло в деревне Бортниково накануне около 10 часов вечера, когда 23-летний парень находился за стором с друзьями. Мужчина достал из летнего домика ручную гранату, сохранившуюся еще со времен СССР, и бросил ее.
В ведомстве отмечают, что гранату владельцы считали нерабочей, тем не менее, она сдетонировала. Мужчина погиб на месте. Различные травмы получили четыре человека, находившиеся в тот момент за столом. Двоим из них еще не исполнилось 18 лет. Всем потребовалась госпитализация.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.