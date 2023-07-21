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    Боевые действия

    В генконсульстве Китая в Одессе взрывной волной выбило окна и снесло часть стен

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    17 комментариев

    МИД Китая заявил, что здание генерального консульства КНР в Одессе 20 июля получило значительные повреждения в результате взрыва.

    Как сообщает 21 июля РИА Новости, на сайте ведомства говорится, что рядом с генконсульством был взрыв, «ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства». Жертв нет.

    Китайская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала на Украине и продолжает поддерживать взаимодействие с соответствующими сторонами, отметили в МИД.

    За последние дни несколько раз сообщалось об ударах по Одессе и Одесской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по объектам в Одессе и Николаеве возмездием за теракт на Крымском мосту. Украинские СМИ 21 июля пишут о новых взрывах в Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.

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    Комментарии 17

    Гость21 Июл 2023 в 09:33
    Это такое высокоточное у нас оружие!?😁
    +0−0
    своих не бросаем21 Июл 2023 в 09:31
    19 июля: Россия ракетным ударом уничтожает в Одессе 60 тысяч тонн зерна, предназначавшегося для Китая.

    20 июля: Россия продолжает бить по Одессе. В результате ракетного удара повреждено здание генерального консульства Китая в центре города.

    20 июля: Китай готов расширить импорт из Украины, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

    «Спецоперация» по повороту Китая в сторону Украины идёт по плану.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 09:28
    друзья промахнулись?
    +2−0
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