В генконсульстве Китая в Одессе взрывной волной выбило окна и снесло часть стен

МИД Китая заявил, что здание генерального консульства КНР в Одессе 20 июля получило значительные повреждения в результате взрыва.



Как сообщает 21 июля РИА Новости, на сайте ведомства говорится, что рядом с генконсульством был взрыв, «ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства». Жертв нет.



Китайская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала на Украине и продолжает поддерживать взаимодействие с соответствующими сторонами, отметили в МИД.

