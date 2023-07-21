В генконсульстве Китая в Одессе взрывной волной выбило окна и снесло часть стен

МИД Китая заявил, что здание генерального консульства КНР в Одессе 20 июля получило значительные повреждения в результате взрыва.
Как сообщает 21 июля РИА Новости, на сайте ведомства говорится, что рядом с генконсульством был взрыв, «ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства». Жертв нет.
Китайская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала на Украине и продолжает поддерживать взаимодействие с соответствующими сторонами, отметили в МИД.
За последние дни несколько раз сообщалось об ударах по Одессе и Одесской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по объектам в Одессе и Николаеве возмездием за теракт на Крымском мосту. Украинские СМИ 21 июля пишут о новых взрывах в Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.