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    Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одесской области

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    Министерство обороны РФ отчиталось о новых ударах высокоточным оружием морского и воздушного базирования по Одесской области. Как 20 июля сообщило военное ведомство, «удары возмездия» нанесли по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска.

    Кроме того, в районе Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

    Накануне МО РФ заявило, что Россия нанесла «групповые удары» по объектам военной промышленности и складам с боеприпасами топливной инфраструктуры в районе Одессы.

    Днем ранее Минобороны также сообщило о ракетных ударах по Одессе. В военном ведомстве назвали их «ударами возмездия» за теракт на Крымском мосту. По данным МО РФ, удары были нанесены по объектам, где готовились теракты против России, а именно — по судоремонтному заводу, который специализируется на сборке водных беспилотников.

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    Комментарии 10

    Гость20 Июл 2023 в 16:08
    Эти цеха находились на элеваторах?
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 15:40
    Пишут уничтожено 60 000 тонн зерна.
    +0−0
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