Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одесской области

Министерство обороны РФ отчиталось о новых ударах высокоточным оружием морского и воздушного базирования по Одесской области. Как 20 июля сообщило военное ведомство, «удары возмездия» нанесли по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска.



Кроме того, в районе Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.



Накануне МО РФ заявило, что Россия нанесла «групповые удары» по объектам военной промышленности и складам с боеприпасами топливной инфраструктуры в районе Одессы.

