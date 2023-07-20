Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одесской области

Министерство обороны РФ отчиталось о новых ударах высокоточным оружием морского и воздушного базирования по Одесской области. Как 20 июля сообщило военное ведомство, «удары возмездия» нанесли по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска.
Кроме того, в районе Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Накануне МО РФ заявило, что Россия нанесла «групповые удары» по объектам военной промышленности и складам с боеприпасами топливной инфраструктуры в районе Одессы.
Днем ранее Минобороны также сообщило о ракетных ударах по Одессе. В военном ведомстве назвали их «ударами возмездия» за теракт на Крымском мосту. По данным МО РФ, удары были нанесены по объектам, где готовились теракты против России, а именно — по судоремонтному заводу, который специализируется на сборке водных беспилотников.