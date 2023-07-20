Картам UnionPay от Тинькофф грозит отключение за границей из-за новых санкций

«Тинькофф Банк» и «Солидарность», два эмитента китайских карт UnionPay в России, попали в американский список SDN. Это самые жёсткие санкции, после которых карты могут перестать работать в ближайшее время. В профильных группах рекомендуют находящимся за границей снимать наличные как можно быстрее.
«Мы еще ждем разъяснений от платежной системы о том, в каких странах продолжат работать карты, но скорее всего в большинстве стран они перестанут работать сегодня. Поэтому если нужно — снимите наличные как можно скорее», — выложил ведущий Стас Натанзон ответ службы поддержки «Тинькофф» 20 июля.
В сообществе UnionPay в Telegram подписчики делятся сообщениями о возврате средств за выпущенные для поездок заграницу карт UnionPay.
Напомним, что аналогичные ограничительные меры против банка «Санкт- Петербург» привели к отключению карт.
Карты UnionPay появились у «Тинькофф» только в мае, после долгого тестирования. Из банков, которые продолжают работать с UnionPay и не находятся в списке SDN, остались, например, «Газпромбанк» и «Русский стандарт».