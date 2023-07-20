Картам UnionPay от Тинькофф грозит отключение за границей из-за новых санкций

«Тинькофф Банк» и «Солидарность», два эмитента китайских карт UnionPay в России, попали в американский список SDN. Это самые жёсткие санкции, после которых карты могут перестать работать в ближайшее время. В профильных группах рекомендуют находящимся за границей снимать наличные как можно быстрее.



«Мы еще ждем разъяснений от платежной системы о том, в каких странах продолжат работать карты, но скорее всего в большинстве стран они перестанут работать сегодня. Поэтому если нужно — снимите наличные как можно скорее», — выложил ведущий Стас Натанзон ответ службы поддержки «Тинькофф» 20 июля.