Под Выборгом раненая лиса залезла в частный дом. Ее настойчивость хозяева не оценили

Под Выборгом раненая лиса залезла в частный дом. Видео визита рыжей гостьи публикует группа VK «Грибы и Грибники СПб».
«Сегодня утром встретились лоб в лоб. Хорошо, что не мишка. С ним справиться было бы намного сложнее», — комментирует автор ролика.
На кадрах видно, что лиса поднялась на крыльцо. А вот спуститься ей было сложно — судя по хромоте, у хищницы повреждена передняя лапа.
Напомним, лисы часто заходят в поселки и даже в города в поисках пищи. Такие визиты на самом деле нежелательны. По статистике, среди мелких хищников лисы являются одними из основных переносчиков бешенства.
Назойливое желание зверя подойти поближе к людям может быть одним из симптомов. Неделю назад карантин по бешенству ввели в Благовещенском районе Амурской области после нападения лисы на собаку и ребенка.