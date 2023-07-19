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    Под Выборгом раненая лиса залезла в частный дом. Ее настойчивость хозяева не оценили

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    Под Выборгом раненая лиса залезла в частный дом. Видео визита рыжей гостьи публикует группа VK «Грибы и Грибники СПб».

    «Сегодня утром встретились лоб в лоб. Хорошо, что не мишка. С ним справиться было бы намного сложнее», — комментирует автор ролика.

    На кадрах видно, что лиса поднялась на крыльцо. А вот спуститься ей было сложно — судя по хромоте, у хищницы повреждена передняя лапа.

    vk.com / grib_spb

    Напомним, лисы часто заходят в поселки и даже в города в поисках пищи. Такие визиты на самом деле нежелательны. По статистике, среди мелких хищников лисы являются одними из основных переносчиков бешенства.

    Назойливое желание зверя подойти поближе к людям может быть одним из симптомов. Неделю назад карантин по бешенству ввели в Благовещенском районе Амурской области после нападения лисы на собаку и ребенка.

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    Комментарии 12

    Гость20 Июл 2023 в 00:53
    Крупная какая!
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