Под Выборгом раненая лиса залезла в частный дом. Ее настойчивость хозяева не оценили

Под Выборгом раненая лиса залезла в частный дом. Видео визита рыжей гостьи публикует группа VK «Грибы и Грибники СПб».



«Сегодня утром встретились лоб в лоб. Хорошо, что не мишка. С ним справиться было бы намного сложнее», — комментирует автор ролика.



На кадрах видно, что лиса поднялась на крыльцо. А вот спуститься ей было сложно — судя по хромоте, у хищницы повреждена передняя лапа.