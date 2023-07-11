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    В Благовещенском районе ввели карантин по бешенству после нападения лисы на ребенка

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    Карантин по бешенству ввели в Благовещенском районе Амурской области после нападения лисы на собаку и ребенка. Инцидент произошел в селе Грибском, сообщается 11 июля на сайте управления ветеринарии региона.

    Лиса сначала напала на пса, на защиту которого бросился ребенок и получил царапины. Ребенка сразу доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Впоследствии лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства у лисы.

    В настоящее время ветеринарные специалисты проводят обследование дворов и повторную вакцинацию животных от бешенства.

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