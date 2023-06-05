В лесах Ленинградской области разбрасывают приманки с живым штаммом бешенства

В Ленинградской области начали вакцинацию диких животных против бешенства, сообщает 5 июня региональное Управление ветеринарии. Со шприцами по лесам никто не бегает — препарат находится внутри вкусных приманок.

Вакцина для хищников — съедобный брикет бурого цвета, внутри капсула с вакциной «Рабистав». Она содержит живой штамм вируса бешенства. Специалисты говорят — для животных и людей препарат безопасен. Иммунитет возникает через 21 день.

Приманки раскладывают в лесах и на помойках. В самые отдаленные районы Ленинградской области вакцина доставляется малой авиацией.