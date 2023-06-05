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    В лесах Ленинградской области разбрасывают приманки с живым штаммом бешенства

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    2 комментария

    В Ленинградской области начали вакцинацию диких животных против бешенства, сообщает 5 июня региональное Управление ветеринарии. Со шприцами по лесам никто не бегает — препарат находится внутри вкусных приманок.

    Вакцина для хищников — съедобный брикет бурого цвета, внутри капсула с вакциной «Рабистав». Она содержит живой штамм вируса бешенства. Специалисты говорят — для животных и людей препарат безопасен. Иммунитет возникает через 21 день.

    Приманки раскладывают в лесах и на помойках. В самые отдаленные районы Ленинградской области вакцина доставляется малой авиацией.

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    Среди животных есть свои лидеры по числу случаев бешенства. По данным ветеринарных служб и Министерства Здравоохранения, в прошлом году топ 10 самых «бешеных» животных в целом по России выглядел так:

    1. Собаки.

    2. Кошки.

    3. Лисицы.

    4. Ежи.

    5. Крупный рогатый скот.

    6. Мелкий рогатый скот.

    7. Енотовидные собаки.

    8. Хорьки.

    9. Куницы.

    10. Песцы.

    Одни из основных потенциальных переносчиков бешенства на Северо-Западе — лисы. Они уже давно используют помойки в населённых пунктах и садоводствах в качестве столовых. Лисы живут и на территории Петербурга. В Павловском парке, например, регулярно выходят к людям. А в конце мая лису наблюдали в Шуваловском парке.

    В Ленинградской области бешенство не регистрировалось около 30 лет, и не в последнюю очередь как раз благодаря вакцинации. Но у соседей — например, в Псковской и Новгородской областях — случаи бешенства были совсем недавно. А звери не видят административных границ между регионами.

    Ветеринары также напоминают о необходимости вакцинировать домашних питомцев — особенно, если лето они проводят на даче вместе с хозяевами. Поставить бесплатную вакцину «Рабикан» можно во всех государственных ветклиниках.

    Справка: Болезнь вызывает вирус Rabies lyssavirus. Бешенство развивается далеко не в каждом случае: при укусе, например, в ногу — риск развития заболевания составляет около 23%, а вот в случае повреждения шеи, лица и кистей рук доходит до 95%. Симптомы бешенства на третьей стадии болезни ужасны. В истории медицины известен только один случай выздоровления от бешенства, и он до сих пор вызывает у врачей сомнения.

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    БешенствоВакцинацияЛенинградская область
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    Комментарии 2

    Гость05 Июн 2023 в 23:18
    Вот бы одного дедушку привить загодя и мир был бы немножко прекрасней.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 23:17
    Неплохо бы и для людей какую-нибудь вакцину придумать, чтобы на друг друга не бросались с различными тупыми и острыми предметами и приспособлениями...
    +1−0
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