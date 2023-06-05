В лесах Ленинградской области разбрасывают приманки с живым штаммом бешенства

В Ленинградской области начали вакцинацию диких животных против бешенства, сообщает 5 июня региональное Управление ветеринарии. Со шприцами по лесам никто не бегает — препарат находится внутри вкусных приманок.
Вакцина для хищников — съедобный брикет бурого цвета, внутри капсула с вакциной «Рабистав». Она содержит живой штамм вируса бешенства. Специалисты говорят — для животных и людей препарат безопасен. Иммунитет возникает через 21 день.
Приманки раскладывают в лесах и на помойках. В самые отдаленные районы Ленинградской области вакцина доставляется малой авиацией.
Среди животных есть свои лидеры по числу случаев бешенства. По данным ветеринарных служб и Министерства Здравоохранения, в прошлом году топ 10 самых «бешеных» животных в целом по России выглядел так:
1. Собаки.
2. Кошки.
3. Лисицы.
4. Ежи.
5. Крупный рогатый скот.
6. Мелкий рогатый скот.
7. Енотовидные собаки.
8. Хорьки.
9. Куницы.
10. Песцы.
Одни из основных потенциальных переносчиков бешенства на Северо-Западе — лисы. Они уже давно используют помойки в населённых пунктах и садоводствах в качестве столовых. Лисы живут и на территории Петербурга. В Павловском парке, например, регулярно выходят к людям. А в конце мая лису наблюдали в Шуваловском парке.
В Ленинградской области бешенство не регистрировалось около 30 лет, и не в последнюю очередь как раз благодаря вакцинации. Но у соседей — например, в Псковской и Новгородской областях — случаи бешенства были совсем недавно. А звери не видят административных границ между регионами.
Ветеринары также напоминают о необходимости вакцинировать домашних питомцев — особенно, если лето они проводят на даче вместе с хозяевами. Поставить бесплатную вакцину «Рабикан» можно во всех государственных ветклиниках.