По тропинкам парка в Петербурге гуляла деловитая лиса

Лиса гуляла в парке Петербурга среди людей. Видеозапись, на которой показана бесстрашная лесная жительница, 27 мая появилась в группе «Приморский Онлайн».
По словам автора публикации, хвостатую заметили в Шуваловском парке. Судя по кадрам, животное не сильно интересовалось людьми. Лишь раз она взглянула на горожан, а после побежала по своим делам.
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«Фонтанка» напоминает, что при встрече с лисой ни в коем случае не стоит к ней подходить, как бы дружелюбна на вид она ни была. Дикий зверь может быть заражен бешенством.