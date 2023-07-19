Офис президента ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Об этом говорится в опубликованном в среду, 19 июля, сообщении офиса президента ЮАР.

Решение о том, что российский лидер не будет участвовать в саммите, принято по обоюдному согласию, утверждается в заявлении властей страны.



«Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — уточняется в сообщении.



Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России и Москва якобы ясно дала это понять. В Кремле такие заявления опровергли.