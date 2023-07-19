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    Офис президента ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС

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    46 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Об этом говорится в опубликованном в среду, 19 июля, сообщении офиса президента ЮАР.

    Решение о том, что российский лидер не будет участвовать в саммите, принято по обоюдному согласию, утверждается в заявлении властей страны.

    «Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — уточняется в сообщении.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России и Москва якобы ясно дала это понять. В Кремле такие заявления опровергли.

    Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».

    ЮАР ратифицировала Римский статут — в соответствии с ним страна обязана выполнять решения МУС.

    В августе должен пройти саммит БРИКС в ЮАР. На международное мероприятие приглашен Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что решение об участии президента России пока не принималось.

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    БРИКСЮАРСаммитВладимир Путин
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    Комментарии 46

    Гость19 Июл 2023 в 14:26
    "Это какой-то...позор." (c).
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