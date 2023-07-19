Офис президента ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Об этом говорится в опубликованном в среду, 19 июля, сообщении офиса президента ЮАР.
Решение о том, что российский лидер не будет участвовать в саммите, принято по обоюдному согласию, утверждается в заявлении властей страны.
«Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — уточняется в сообщении.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России и Москва якобы ясно дала это понять. В Кремле такие заявления опровергли.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».
ЮАР ратифицировала Римский статут — в соответствии с ним страна обязана выполнять решения МУС.